Capodanno, Verdi contro i botti: Le bancarelle abusive foraggiano la camorra (Di martedì 31 dicembre 2019) “Una consuetudine barbara quella di sparare fuochi di artificio pericolosi e dannosi, non a norma di legge e venduti illegalmente” dicono il consigliere campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, ed il conduttore radiofonico della Radiazza, Gianni Simioli, che hanno organizzato oggi una iniziativa al Caffè Gambrinus anche con manifesti e animali in piazza. “Da considerare anche che in molti territori della Campania quotidianamente ci sono sforamenti dei valori limite di legge delle polveri sottili – aggiungono – una situazione che sarà resa ancora più grave dai botti delle prossime ore che spargeranno nell’aria quantità assurde di veleni (tra cui metalli pesanti) facendo salire il PM10 anche oltre 300/400 per tutta la Campania rispetto ad un limite giornaliero di 50; come se ci trovassimo in un’enorme terra dei fuochi. In poche parole ci ... Leggi la notizia su ildenaro

