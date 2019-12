Botti di fine anno di Renzi: «Il Reddito di cittadinanza non funziona. M5s? Le bugie esplodono quando sei al governo» (Di martedì 31 dicembre 2019) La bomba di fine anno arriva da Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio, ex Pd e ora leader di Italia Viva. Il Reddito di cittadinanza «va cancellato»: l’attacco, diretto, alla misura simbolo del precedente esecutivo, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, viene lanciato dall’ex premier oggi dalle colonne della Stampa. Al Sud «servono investimenti e non assistenzialismo». E sulla giustizia promette battaglia, con parole che potrebbero essere usate da un leader di opposizione e non da uno degli azionisti della maggioranza – nonché a suo modo deus ex machina della nascita del Conte due: «Al Senato», assicura Renzi, «ci sono i numeri per cambiare la riforma» sulla prescrizione voluta dal ministro di Giustizia – del Conte I e II – Alfonso Bonafede. Il Reddito La via Renziana alla verifica di governo di gennaio è una vera e propria sfida alla ... Leggi la notizia su open.online

Botti di fine anno : vademecum Lav per gli amici animali : Lunghe passeggiate, aree dedicate in casa, soluzioni contro la fuga. In vista dei festeggiamenti di fine anno , la Lav ha stilato un vademecum con alcuni consigli per gestire gli animali terrorizzati dagli scoppi e dai rumori forti in genere, contribuire a mantenere sereni cani e gatti che non temono particolarmente i rumori forti ed evitare che i cuccioli possano sviluppare una sensibilità ai Botti . “Come ogni anno chiediamo ai ...

Botti di fine anno sulla prescrizione. Il Pd tende un’imboscata ai 5 stelle. I dem presentano una norma per frenare la riforma. Dubbi di incostituzionalità sul disegno di legge : Meglio di un orologio svizzero. Da mercoledì prossimo entrerà in vigore la riforma Bonafede che blocca la prescrizione dopo la sentenza di primo grado di giudizio. E il Pd, a quattro giorni dal gong, presenta la sua proposta di legge che di fatto reintroduce la prescrizione, congelando i tempi per due anni tra il primo grado e l’appello. Con una distinzione tra le sentenze di condanna e quelle di assoluzione. “È, secondo noi, il minimo ...

Botti di fine anno - allarme per “Quota 100”. Gli artificieri : “E’ un petardo devastante” : L’ anno scorso lo avevano chiamato “Kim ‘o coreano”, il cui nome richiamava il dittatore della Corea del Nord

Botti di fine anno con il nuovo coupon eBay per le feste : sconti su tantissimi prodotti : eBay lancia un nuovo coupon che consente di ottenere uno sconto del 10% fino a un massimo di 100 euro: ecco come e su quali prodotti è possibile sfruttarlo fino al 6 gennaio 2020. L'articolo Botti di fine anno con il nuovo coupon eBay per le feste: sconti su tantissimi prodotti proviene da TuttoAndroid.

Agenzia_Ansa : Botti, appello Polizia: 'Festeggia il fine anno in sicurezza' Campagna artificieri rivolta a bambini e ragazzi… - fab_184 : Super botti di fine anno?????????? - PISITTU_ARESTI : RT @Antiogu60: Anche Varese.. Non è da meno.. con i Botti!! #LiberaInformazione -