Autostrade, no agli aumenti dei pedaggi nel 2020. Il Governo bacchetta Aspi (Di martedì 31 dicembre 2019) Autostrade, no agli aumenti dei pedaggi nel 2020. Il 95% della rete ha congelato i tariffari per l’anno che sta per entrare. Incontro al Mit con Aspi. ROMA – Autostrade, no agli aumenti dei pedaggi nel 2020. La decisione di conservare i prezzi dell’anno in corso per il 95% della rete è stata comunicata dal Ministero dei Trasporti. Il provvedimento, incluso nel Milleproroghe, vede l’esclusione dell’Autovia Padana, della Pedemontana Lombarda, della Cav e della Bre.BeMi. Incontro Mit-Autostrade a Roma Lo stop agli aumenti dei pedaggi non ha fatto slittare la riunione convocata d’urgenza da Mit dopo il crollo del soffitto di una galleria dell’A26. Al Ministero i vertici di Autostrade hanno ribadito la propria intenzione di effettuare dei controlli per verificare lo stato delle nostre struttire. Verifiche che secondo il Governo sono ... Leggi la notizia su newsmondo

fattoquotidiano : Autostrade, stop agli aumenti dei pedaggi sul 95% della rete. Il ministero autorizza solo 4 società: anche BreBeMi… - ringoringhetto : Autostrade, no agli aumenti dei pedaggi nel 2020. Il Governo bacchetta Aspi - NewsMondo1 : Autostrade, no agli aumenti dei pedaggi nel 2020. Il Governo bacchetta Aspi -