Alessia Bausone: la candidata M5S ex PD che chattò con “Mark Caltagirone” (Di martedì 31 dicembre 2019) La lista dei candidati del MoVimento 5 Stelle in Calabria ha causato molti maldipancia tra gli attivisti per l’esclusione di tre iscritti che erano arrivati tra i primi nelle preferenze su Rousseau. Ma anche perché in lista è spuntata Alessia Bausone, che, come ha scritto in questo articolo a sua firma, è stata iscritta al Partito Democratico nel 2017 ma nel 2019 denunciava un’aggressione e veniva definita esponente della mozione Zingaretti. La Bausone era stata anche consigliere comunale a San Luca, eletta nella lista di Klaus Davì, prima di dimettersi. Ieri però l’AdnKronos ha riportato un altro dettaglio della vicenda politica di Bausone: l’incontro, ovviamente solo virtuale, con il fantomatico Mark Caltagirone che le valse anche una comparsata da Barbara D’Urso: – “Chattai con Mark Caltagirone, ora mi candido col M5S in Calabria per fare la ... Leggi la notizia su nextquotidiano

