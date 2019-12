Uomini e Donne Carlo, l’intreccio sospetto: vacanze insieme per due corteggiatrici (Di lunedì 30 dicembre 2019) Carlo Pietropoli, fuori da Uomini e Donne vacanze assieme per Jessica Nogueirao e Chiara Cainelli Jessica Nogueirao e Chiara Cainelli si sono viste durante queste festività, e a farlo notare è stata la prima postando sul proprio Instagram un selfie con la seconda. Non ci sarebbe nulla di male se non fosse che entrambe corteggiano … L'articolo Uomini e Donne Carlo, l’intreccio sospetto: vacanze insieme per due corteggiatrici proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

