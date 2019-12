The Witcher: la showrunner condivide la versione originale del finale della prima stagione (Di lunedì 30 dicembre 2019) La showrunner di The Witcher ha condiviso online la pagina dello script con la versione originale del finale della prima stagione. La prima stagione di The Witcher poteva concludersi in modo diverso e la showrunner della serie prodotta da Netflix ha ora condiviso online il finale alternativo presente tra le pagine della sceneggiatura. Non proseguite ovviamente con la lettura se non avete ultimato la visione delle puntate, la notizia contiene ! Gli ultimi minuti della puntata intitolata Much More, l'ottava della prima stagione, mostrano infatti il cacciatore di mostri interpretato da Henry Cavill incontrare per la prima volta Ciri mentre vaga per la foresta intorno a Sodden. Il personaggio di Freya Allan dice solo "Chi è Yennefer?" dopo che Geralt parla ... Leggi la notizia su movieplayer

