Tennis, Corrado Barazzutti: “Abbiamo grandi giocatori. Sinner? Spero entri a far parte del team azzurro al più presto” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il capitano non giocatore di Coppa Davis Corrado Barazzutti, nelle vesti anche di nuovo coach di Fabio Fognini, si prepara a un’altra annata importante per il Tennis azzurro, che dovrà essere quella della conferma, dopo i grandi riscontri (al maschile) del 2019: otto giocatori nella top-100, due nella top-15 e Jannik Sinner n.78 del mondo a 18 anni sono risultati di un certo livello. Ne è cosciente Barazzutti che, presente al Lemon Bowl 2020 (torneo per le giovanissime leve), ha espresso una valutazione sul momento vissuto dalla specialità nel Bel Paese: “La speranza per il 2020 è che Fabio (Fognini ndr.) e tutto il Tennis italiano possano togliersi delle grandi soddisfazioni. Oltre a lui abbiamo anche Berrettini, Sonego e tanti altri ragazzi che stanno giocando un ottimo Tennis. Sinner? Mi auguro entri a far parte molto presto del team azzurro. Abbiamo alcuni fra i ... Leggi la notizia su oasport

