Leggi la notizia su ilgiornale

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Novella Toloni Rispondendo alle domande dei suoi follower sui social, l'influencer ha confessato di non riuscire a superare ilsubito nella suaalla Vigilia di Natale e di averdi tuttonon si aspettava certo di trascorrere le festività di Natale all'insegna. Il recentesubìto nella sua abitazione milanese, la notte prima di Natale, ha turbato profondamente l'influencer che, sempre sui social, ha confessato di far fatica a riprendersi dall'accaduto. Nelle ore successive all'accadutonon aveva nascosto i suoi timori, raccontando ai suoi follower su Instagram di essere terrorizzata da quanto successo e di avere difficoltà a sentirsi sicura nelle murapropria abitazione. Ilè avvenuto nella notte di Natale, quando lasi trovava a Udine per trascorrere le feste con la sua famiglia.è stata ...

Italia_Notizie : Taylor Mega e quel furto in casa: 'Paura della gente che mi guarda' - eskeretette : RT @psicayn: ma sinceramente chi è che non si sbatterebbe taylor mega - Matteosonsky : RT @psicayn: ma sinceramente chi è che non si sbatterebbe taylor mega -