Rula Jebreal a Sanremo, il consigliere Rai Giampaolo Rossi: “Alimenta sentimenti divisivi” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Sanremo 2020 è ormai sempre più vicino e si vociferano i possibili nomi di coloro che dovranno affiancare Amadeus nella conduzione del Festival. Nei giorni scorsi, un nome su tutti è sembrato avere la meglio, ovvero quello della palestinese Rula Jebreal. La scelta della giornalista come possibile co-conduttrice, che non ha mai nascosto le sue remore nei confronti dell'Italia, ha destato non poche polemiche, ad esprimersi in merito anche il consigliere Rai, Giampaolo Rossi: "Credo che il Festival di Sanremo debba essere un momento di unione del nostro Paese e non lasciare spazio, quindi, a sentimenti divisivi e a persone che li alimentano". Leggi la notizia su tv.fanpage

