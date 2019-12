Raiola spiega al Telegraph che la Juve non è mai stata in corsa per Haaland (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Il club che ha avuto il contatto più diretto con Haaland è stato il Manchester United”. Poi l’attaccante del Salisburgo ha scelto di andare al Borussia Dortmund e Inghilterra ci sono rimasti male. Ne parla in esclusiva al Telegraph Mino Raiola, il grande manovratore. Ma nell’intervista al giornale inglese c’è anche un terzo protagonista invisibile: la Juventus. Dov’è la Juventus? Chi l’ha vista la società che a leggere i giornali italiani aveva praticamente chiuso l’acquisto di uno dei più promettenti attaccanti del mondo? Semplicemente non c’è. Secondo Raiola la squadra che aveva più possibilità di mettere le mani su Haaland era proprio lo United, che infatti ora, ritrovatosi con niente in mano, ha accusato il colpo: ci siamo ritirati dalla trattativa perché frustrati dalle richieste degli agenti durante la trattativa, ... Leggi la notizia su ilnapolista

