Prescrizione: Mannino, ‘lesione difficilmente sanabile, Pd al rimorchio dei capricci M5S’ (3) (Di lunedì 30 dicembre 2019) (Adnkronos) – Calogero Mannino parla, quindi, di un “potere assoluto del pm” che “non viene mai arginato dal gip” la cui funzione “si è rivelata veramente un flop dell’attuale codice di procedura penale”. E “perciò – aggiunge Mannino – un’istruttoria si apre all’infinito, continua anche quando il processo è davanti ai giudicanti, nel mio caso, perché dovrò pure indicare le particolari assurdità del potere assegnato al pubblico ministero”.“Infatti nel mio caso – dice Calogero Mannino – il pm ha riaperto l’istruttoria pur trattandosi di un processo d’appello e per di più derivante da un giudizio abbreviato”. Per l’ex ministro Dc “questa è la prova in concreto della anomalia che ormai caratterizza il processo”. “La corrente politica- ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

