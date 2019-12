Perde la sua cagnolina e chiede aiuto a Babbo Natale: “Non voglio regali, aiutami a ritrovarla” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Angel, un bambino spagnolo di dieci anni, ha smarrito la sua cagnolina il 19 dicembre scorso e da allora la sta incessantemente cercando. Non riuscendo a trovarla ha chiesto aiuto a Babbo Natale. “Caro Babbo Natale, quest’anno, a differenza di quanto ti avevo già scritto qualche giorno fa, non voglio alcun regalo. Il mio unico desiderio è che la mia cagnetta torni a casa”. Sta facendo il giro del mondo la lettera a Babbo Natale scritta alcuni giorni fa da Angel, un bambino madrileno che da alcune settimane non ha più notizie della sua Pipa, una cagnolina di due anni di razza Bichon havanais (molto simile al maltese) scomparsa nel nulla dopo essere stata in una toeletta canina. “Caro Babbo Natale, quest’anno, a differenza di quanto ti avevo già scritto qualche giorno fa, non voglio alcun regalo. Il mio unico desiderio è che la mia cagnetta torni a casa”, ha scritto il ... Leggi la notizia su limemagazine.eu

