Pd | il bilancio di fine anno di Piero De Luca VIDEO

Lavoro: è stata questa la direttrice principale sulla quale ha speso il suo impegno il parlamentare Piero De Luca, che oggi pomeriggio presso la sede del Pd, ha tracciato un bilancio del lavoro svolto alla Camera per sostenere con diverse iniziative ed in vari ambiti le problematiche del territorio salernitano. Il figlio del Governatore della Regione Campania ha in particolare ricordato l'impegno personale per Treofan, Italcementi, Arechi Multiservice come vertenze di lavoro in provincia di Salerno, ma anche il suo ruolo per sbloccare le graduatorie dei concorsi pubblici e per accelerare l'attivazione delle Zes. Sul piano infrastrutture il pensiero ed il bilancio sono stato rivolti all'aeroporto e al Porto di Salerno, ai quali sono collegati gli auspici di sviluppo economico della provincia e della regione Campania nel 2020.

