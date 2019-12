“Non parlate di buongoverno | attaccate solo il Pd | trovate una famiglia terremotata”

Leggi la notizia su tpi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il vademecum di Salvini per i candidati della Lega in Emilia Romagna: “Usate la clava con Bibbiano” “Usate la clava con Bibbiano,il Pd ea Salvini unaterremotata”. Sonotre degli otto punti del vademecum stilato dai candidati della Lega nel pomeriggio di ieri, domenica 29 dicembre, nel corso dell’incontro con Matteo Salvini allo StarHotels Excelsior di Bologna in vista delle elezioni in Emilia Romagna del prossimo 26 gennaio. La lista, diffusa da Repubblica, con i diversi “punti strategici” di questa ultima fase di campagna elettorale, con i quali il Carroccio cercherà di conquistare la vittoria nella regione dove si sfideranno per la presidenza Lucia Borgonzoni (Lega) e Stefano Bonaccini (Pd), è stata distrattamente lasciata nell’albergo. L’incontro tra il leader leghista e i candidati è dunque ...

