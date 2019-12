Mercantile incagliato in Sardegna | recuperata scatola nera | rilevata macchia oleosa

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il miglioramento della situazione meteo ha consentito il recupero del Vdr (voyage data recorder), la ““, sulCdry Blue,a Sant’Antioco, in: grazie al dispositivo si potranno ricostruire gli eventi che hanno portato il cargo a finire sugli scogli. Oggi si terrà una nuova riunione nella sede della capitaneria di porto di Cagliari per l’analisi delle informazioni raccolte e la valutazione delle prossime azioni: in caso di condizioni meteo favorevoli, le operazioni di disincaglio potrebbero iniziare nei prossimi giorni. Gli uomini della Capitaneria di Porto, del mezzo antinquinamento e della compagnia olandese Smit Salvage, specializzata nel recupero di imbarcazioni in difficoltà, hanno proseguito il monitoraggio dell’imbarcazione e dell’area di mare interessata: è stata riscontrata la presenza di una ...

SkyTG24 : Le forti raffiche di vento e le onde hanno spinto contro gli scogli un mercantile carico di caffè che si è incaglia… - zazoomblog : Mercantile incagliato in Sardegna: condizioni meteo avverse il recupero si complica - #Mercantile #incagliato… - SardiniaPost : #Sardegna #Cronaca Ecco la nave-gru 'Jif Helios’ che verrà impiegata per disincagliare il mercantile italiano che d… -