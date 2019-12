L’Arabia Saudita si sta dando una calmata

Leggi la notizia su ilpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Non può contare più come prima sulla protezione degli Stati Uniti, racconta il New York Times, quindi non le è rimasto altro che ridurre la tensione con i suoi nemici

juventusfc : Il Presidente dello #JuventusMuseum Paolo Garimberti a Riad insieme all'Ambasciatore italiano in Arabia Saudita Luc… - SkyTG24 : In tanti, dall'Arabia Saudita all'Australia, hanno osservato l'eclissi di #SantoStefano, non visibile dall'Italia:… - Righetconsult : Un rapporto sui rischi nella Penisola Arabica, senza dimenticare i rischi di export e l'internazionalizzazione in A… -