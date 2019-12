Juventus, Cassano ‘sminuisce’ Sarri: “Bene negli ultimi anni, ma ha sempre allenato in B e in C…” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Si è detto molto, negli scorsi giorni, della sua presunta lite con Giorgia Venturini a Tiki Taka e della cacciata dal programma stesso, a cui non ha partecipato nell’ultima puntata. Ma Antonio Cassano è tornato a parlare di Serie A nel corso di un’intervista a Sky Sport. Ha detto la sua sul ritorno di Ibra al Milan, con cui aveva giocato insieme proprio in rossonero, e su Inter e Juve, esaltando le qualità di Conte e sminuendo quelle di Sarri. Cassano ancora protagonista: “cacciato da Tiki Taka, diceva cose scomode”, e la moglie mette mi piace FOTO “Ha fatto buone cose negli ultimi 3-4 anni, per il resto ha sempre allenato in B e in C. Lo ritengo un allenatore normale, però ricordiamoci che la Juve ha 10 punti in più grazie a Dybala e Higuain, due calciatori che stavano per mandare via in estate. Il calcio è strano. La Champions? Ci sono 5-6 squadre più forti ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

