Istat, nascite in calo: l’Italia è tra i paesi più vecchi del mondo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Istat, nascite in calo nel 2019: l’Italia si conferma tra i paesi più vecchi del mondo L’Italia continua ad essere uno dei paesi più vecchi del mondo. Questa tendenza ormai in essere da diversi anni, non sembra subire variazioni, anzi ultimamente sembra esserci stato un ulteriore spinta verso il basso. Le motivazioni sono molteplici e … L'articolo Istat, nascite in calo: l’Italia è tra i paesi più vecchi del mondo proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Agenzia_Ansa : Rapporto @istat_it le famiglie sono sempre più piccole, 33% è #single l'Istituto: 'Minimo storico di nascite, l'Ita… - HuffPostItalia : Aumentano i single: una famiglia su tre è composta da una sola persona. I dati Istat - RaiNews : Nell'Annuario #Istat le conferme sulle tendenze demografiche -