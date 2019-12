I Vip chiudono il 2019 in montagna tra neve e sciate FOTO

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Questosta per terminare e davvero in tantissimi hanno deciso di salutare l’anno in vacanza e festeggiare l’arrivo di quello nuovo in posti mozzafiato in compagnia delle persone più care. E’ il caso anche di moltissimi vip. Una delle mete più ambite in questo periodo dell’anno è sicuramente lache regala paesaggi meravigliosi e diverse attività da poter fare tra sport e relax. Ma andiamo subito a vedere dove e come hanno scelto di chiudere iltutti i personaggi dello spettacolo più amati dal pubblico italiano. E partiamo subito dalla bellissima Belen Rodriguez che si trova in Svizzera, a Silvaplana, ovviamente in compagnia di Stefano De Martino e del loro piccolo Santiago. Capodanno vip, da Michelle Hunziker a Caterina Balivo: i vip scelgono laLa splendida Michelle Hunziker ha scelto di passare gli ultimi giorni del ...

Unf_Tweet : il 2019 si chiude in montagna per i vip -