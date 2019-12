I 40 anni del walkman e la vendetta del vinile

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) 1979, nei negozi di elettrodomestici (allora c’erano i negozi di soli elettrodomestici) arriva il. L’anno che sta per chiudersi segna i 40della “scatoletta magica” che nella musica ha regalato libertà personale e dimensione solitaria. Per il mondo della musica il 2019 non è stato solo il compleanno di quella “scatoletta” ma anche quello del “ritorno” del grande sconfitto del: il.40fa, nello scetticismo generale soprattutto dei suoi stessi dipendenti il fondatore della Sony, Akio Morita, disse che se non avesse venduto 100.000 esemplari della nuova invenzione si sarebbe dimesso dalla presidenza del colosso tecnologico giapponese: alla fine il totale dei pezzi venduti nel mondo fu di 300 milioni. Sino ad allora, l’idea di ascoltare musica da soli non esisteva, c’era solo il, ...

juventusfc : ???? Due anni fa la Joya faceva impazzire così la difesa del Verona #GoalOfTheDay #Dybala - petergomezblog : ‘Ndrangheta in Valle d’Aosta, parla il consigliere minacciato dai boss: “Dieci anni di denunce inascoltate, mi dava… - NBAItalia : ?? IL DECENNIO DEL RE! LE MIGLIORI GIOCATE DI @KINGJAMES DEGLI ULTIMI ?? ANNI!!! #NBA | #NBATwitter -