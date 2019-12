Gemelle con Dna modificato | 3 anni di carcere per lo scienziato che le ha create

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nuovo sviluppo nella vicenda delle gemelline cinesicon Dna. LoHe Jiankui è stato condannato al, ma è stata evitata la pena di morte che inizialmente sembrava pendere su di lui. La vicenda aveva scatenato dure reazioni dalla comunità scientifica internazionale. Dnaper combattere l’Hiv Il caso delledal Dnarisale al mese di ottobre del 2018. In quel momento, un biofisico cinese di nome He Jiankui, professore alla Southern University of Science and Technology, aveva rivelato al mondo di avergeneticamente 2 bambine, Lulu e Nana (nomi di fantasia).In un video, aveva annunciato di aver adoperato tecniche di genoma editing sugli embrioni di 2, di modo da modificarne la struttura genetica. L’obiettivo dichiarato dal biofisico era quello di renderle più resistenti a virus come quello dell’Hiv, di ...

