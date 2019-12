Crac Banca Etruria, a giudizio per bancarotta colposa 14 ex dirigenti e membri del Cda. Tra loro c’è anche il padre dell’ex ministro Boschi (Di martedì 31 dicembre 2019) La Procura di Arezzo ha citato direttamente a giudizio, per il reato di Bancarotta colposa, 14 ex dirigenti e membri dell’ultimo cda di Banca Etruria. Tra questi c’è anche Pierluigi Boschi (nella foto), padre dell’ex ministro Maria Elena, il quale, nella vicenda della Banca toscana, per la prima volta finirebbe a processo. Questo filone riguarda consulenze per dare un partner alla Banca, ma tali da causare il Crac, ed è costola autonoma rispetto al maxi-processo per Bancarotta già in corso con altri 25 imputati. Tra le consulenze contestate dalla Procura di Arezzo, ci sono i 4 milioni di euro pagati per incarichi affidati a grandi società (MedioBanca e Bain) e importanti studi legali (Grande Stevens a Torino e Zoppini). Secondo i pm aretini, i membri del Cda di Banca Etruria e i dirigenti citati a giudizio non avrebbero vigilato sulla redazione di consulenze che in ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

