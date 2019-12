Come usare il Dual Shock 4 con il PC

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Avete un4 e volete utilizzarlo con il PC? Allora DS4Windows è il software che fa al caso vostro. Si tratta di un programma GRATIS che emula il controller Xbox quando collegate il4 al PC. Recentemente DS4Windows si è aggiornato alla versione 2.0, la quale ha introdotto diverse migliorie non solo all’interfaccia ma anche alla configurazione dei tasti. L’aggiornamento introduce un nuovo sistema che permette la localizzazione in qualsiasi lingua, assegnare i pulsanti ad un numero maggiore di eventi personalizzati, rendendo allo stesso tempo la configurazione del controller semplice e intuitiva.configurare4 per PS4 su PC La prima cosa da fare è quella di scaricare il programma da questo indirizzo, qualora disponiate una versione precedente potete aggiornarla dal programma stesso. A questo punto ...

