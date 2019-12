Chi è Dan Friedkin | l' uomo che sta per diventare Mr As Roma

Leggi la notizia su agi

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nato 54 anni fa a San Diego, California, Danè proprietario e amministratore delegato della Gulf State, società fondata dal padre Thomas nel 1969. Secondo Forbes il suo patrimonio netto è di 4,3 miliardi di dollari, è al 187esimo posto nella top 400 dei miliardari stilata dalla rivista americana e il 504esimopiù ricco del mondo. Soldi arrivati in buona parte dalla società di famiglia che negli anni si è assicurata l'esclusiva di distribuire auto Toyota in cinque Stati attraverso 150 concessionarie a Houston, in Texas, dove ha sede, e poi in Arkansans, Mississipi, Louisiana e Oklahoma. Dopo la morte del padre, nel 2017, a Dan e' passata la gestione dell'intera holding di famiglia. Sposato, padre di 4 figli,si è laureato alla Georgetown University di Washington mentre alla Rice University di Houston ha conseguito un master ...

