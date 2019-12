Capodanno in Musica 2020 con Federica Panicucci su Canale5: ospiti e anticipazioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 31 dicembre va in onda su Canale5 la quarta edizione di Capodanno in Musica, condotto per il terzo anno consecutivo da Federica Panicucci. Lo show che porterà sul palco decine di ospiti Musicali andrà in onda in diretta da Piazza Libertà a Bari. A esibirsi, tra gli altri, saranno Anna Tatangelo, Fabio Rovazzi, J-Ax, Fred De Palma, Umberto Tozzi e gli allievi di “Amici 19”. Leggi la notizia su tv.fanpage

