Autostrade | Aspi | dal 2 gennaio -50% pedaggio tra Varazze e Prà 2

(Adnkronos) – Riguardo l'aggiornamento della situazione dei cantieri e lo stato del traffico in vista dell'ultimo esodo di Capodanno e del controesodo di gennaio, Autostrade per l'Italia ha comunicato che da domani notte (tra il 31 dicembre e il 1° gennaio 2020) saranno rimossi sia il cantiere relativo alla frana all'altezza di Albisola, dove saranno ripristinate le due corsie per senso di marcia, sia il cantiere tra Nervi e Recco, legato alle barriere fonoassorbenti. Rimane attivo, invece, il cantiere relativo alla frana tra Varazze e Arenzano, trattandosi di lavori complessi legati a esigenze di sicurezza: il traffico rimane incanalato su tre corsie, orientabili per senso di marcia a seconda dei flussi di traffico. Confermati anche i lavori tra Rapallo e Chiavari, con una corsia percorribile in direzione sud.

