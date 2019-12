Aumentano i single | una famiglia su tre è composta da una sola persona I dati Istat

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Il numero delle famiglie in Italia aumenta, perché sempre più spesso sono composte da una. Una su tre, nello specifico. “Il numero medio di componenti è passato da 2,7 (media 1997-1998) a 2,3 (media 2017-2018), soprattutto per l’aumento delle famiglie unili che in venti anni sono cresciute di oltre 10 punti: dal 21,5% nel 1997-98 al 33,0% nel 2017-2018, ovvero un terzo del totale delle famiglie”, si legge nell’Annuario, diminuiscono i bambini. Anzi, non sono mai stati così pochi i neonati: “Nel 2018 continua il calo delle nascite - spiega l’istituto di statistica - i nati vivi, che nel 2017 erano 458.151, nel 2018 passano a 439.747, nuovo minimo storico dall’Unità d’Italia”. Sempre nel 2018, sottolinea, “il numero dei decessi ...

