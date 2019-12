Alba Parietti | Macao programma irripetibile | ma Boncompagni non mi voleva Baudo?

Leggi la notizia su blogo

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Non può esistere intervista adsenza riferimento adi fine anni novanta di cui la showgirl va indiscutibilmente più fiera. “Ero felice – ha confermato la conduttrice a La mia passione - quella rimane una trasmissione, non la puoi ripetere mai più, già solo per i talenti che c’erano dentro. Erano tutti fuoriclasse assoluti, all’epoca erano tutti esordienti”.Ilprese il via nel 1997 con la stessaalla guida. La seconda stagione però la vide protagonista per poche puntate, fino al turbolento abbandono a causa del difficile rapporto con il regista Gianni. “La trasmissione aveva un successo bestiale, ma Gianni aveva un carattere molto particolare. Dovevo rifare la seconda edizione e lessi un’intervista nella quale diceva di me: ‘non sappiamo se la confermiamo’. Avevo salvato il, che non sarebbe partito ...

patrokk : Mentre mi lavavo i denti ripensavo alla scena di Alba Parietti seduta col padre che le domanda se fosse mai scesa a… - marcellorota1 : RT @Tatiana8VP: Io non ho mai considerato Alba Parietti una donna particolarmente bella. E' senza dubbio spiritosa ma bellissima non è. E p… - CarolinaIacucci : RT @WiGiCoCi: Comunque ragazzi, intervista ad Alba Parietti P A Z Z E S C A #LaMiaPassione @RaiTre -