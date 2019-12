Trentino, 4 escursionisti travolti dalla valanga: un morto (Di domenica 29 dicembre 2019) Nuova tragedia nel Trentino dove una valanga ha travolto, nelle ultime ore, quattro escursionisti nel gruppo del Brenta provando il decesso di uno di loro. Trentino, una valanga travolge quattro escursionisti Non si placano le tragedie nel Trentino, dove una serie di valanghe sta provocando la morte di diversi turisti giunti sul posto per le festività natalizie. Negli ultimi minuti, una nuova valanga ha travolto quattro escursionisti: due di loro, secondo quanto emerso dalle notizie raccolte, sarebbero stati estratti dalla massa nevosa grazie all’intervento immediato dei soccorsi, uno sarebbe morto poco più tardi. Il tutto è accaduto nella zona dello Spallone dei Mezzodì, dove la massa si sarebbe staccata nella zona del rifugio Tuckett (sulle Dolomiti di Brenta). Sul posto sono al lavoro le squadre del soccorso alpino. valanga in Trentino, tre morti Proprio nella giornata di ... Leggi la notizia su notizie

Trentino escursionisti Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trentino escursionisti