Torino | primo colpo per gennaio | Fabbrini mette le mani su un 2004

(Di domenica 29 dicembre 2019)per: in attesa di movimenti per rinforzare la rosa di Mazzarri,lesu unIn attesa di movimenti sull’asse Cairo-Bava per rinforzare la rosa di Mazzarri e restituire entusiasmo ad una piazza col muso lungo, ilguarda all’orizzonte. E con, responsabile del vivaio che in estate ha preso il posto proprio dell’attuale direttore sportivo granata, prova ad assicurarsi un roseo futuro. Anche attraverso il mercato. Il club di via dell’Arcivescovado, infatti, all’apertura della sessione ditessererà ufficialmente Samuele D’Agostino. Nato e cresciuto calcisticamente nella Cheraschese, società dilettantistica del cuneese, il centrocampista offensivo classenegli scorsi mesi aveva sostenuto alcuni allenamenti con l’Under 16 granata. Provini che hanno dato esito positivo, ...

