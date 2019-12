Tobia di Monte | morto l’atleta in carrozzina | ecco cosa è successo

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 29 dicembre 2019) Giocava col Santa Lucia Basket Roma, nazionale under 23 a Toronto nel 2017,disi è spento a 23 anni. Da tempo combatteva con un sarcoma che in età giovanissima gli aveva portato via una gamba. «Tu hai lottato con tutto te stesso, noi abbiamo sperato con tutto il nostro cuore ma stanotte … L'articolodil’atleta inproviene da www.meteoweek.com.

repubblica : Muore Tobia Di Monte, mondiale del basket in carrozzina - romasulweb : Lutto nella pallacanestro in carrozzina: morto Tobia Di Monte, ala del Santa Lucia Basket - RedazioneLaNews : Muore Tobia Di Monte, mondiale del basket in carrozzina -