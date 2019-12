SHAMELESS - Episodio 10x08 | La verità viene a galla

Leggi la notizia su lostinaflashforward

(Di domenica 29 dicembre 2019) Ultimo appuntamento dell'anno con igher!Sarà un bell'? Non ci resta che vederloAttenzione: Spoiler!Nell'precedente:Carl rimane colpito dall'omicidio di Ester, conosciuta per caso alla fermata del bus, e dalla mancanza di luci in quella zona. Quindi, fa di tutto affinché il Comune ripari i lampioni e renda la vita dei cittadini più sicura.Debbie festeggia con la sua amica "acchiappa-mariti-ricchi" e si ritrova a fare la prostituta per una sera, profumatamente ricompensata.Lip e Tami cercano l'intimità perduta dopo la nascita di Fred.Ian e Mickey sono costretti a subire le angherie di Paula e decidono di passare all'attacco.Kev e V perdono uno dei loro migliori clienti e, per trovarne di nuovi, partecipano ad una riunione di Alcolisti Anonimi, inducendo alcuni partecipanti a non abbandonare le vecchie abitudini.Frank incontra all'Alibi la bella ed elegante Faye che ...

