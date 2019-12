Parma | se non restano più nemmeno le Briciole

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) In tempi gutturali come quelli che viviamo, il patrimonio di cultura delle città è uno dei pochi argini alla desertificazione umana. E se anche i presidi diffusi di resistenza cominciano a venir meno, niente resta a far da scudo allo strapotere del centro commerciale come luogo unico di aggregazione. Tirate da umarell precoce a parte, a– che è la mia città – da decenni sopravvive un gioiello di resistenza civile che è il teatro delle, uno dei più importanti teatri stabili per ragazzi d’Italia. Da ragazzo, da giovane musicista strampalato e poi da giovane adulto spettatore ho, come tanti miei coetanei, goduto dei suoi spazi per una serata di teatro, di musica o per avere un palco da calcare. Ora la sua storia – troppo difficile da riassumere qui – rischia seriamente di interrompersi, non per il disinteresse dei suoi fruitori, ma per le ...

