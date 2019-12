Napoli, acquistano bottiglie Dom Perignon con carta del Reddito di cittadinanza (Di domenica 29 dicembre 2019) Emergono nuovi particolari in merito all’indagine della Guardia di Finanza che, in questi giorni, ha smascherato circa 80 ‘furbetti‘ del Reddito di cittadinanza. L’ultimo caso in ordine cronologico – secondo quanto riportato in queste ore da ‘cronachedellacampania.it’ – sarebbe avvenuto nella provincia di Napoli dove tante persone avrebbero acquistato bottiglie di Dom Perignon attraverso la … L'articolo Napoli, acquistano bottiglie Dom Perignon con carta del Reddito di cittadinanza proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

