LIVE Tour de Ski 2020 | Sprint Lenzerheide in DIRETTA | Federico Pellegrino in finale con

(Di domenica 29 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.53 Via! Partita lamaschile a! 12.51 Ed ecco i protagonisti dellaprossimi ad andare alla partenza! 12.49 Ancora qualche minuto di attesa prima dell’inizio della competizione maschile che chiude il weekend a, dopo il quale tutti si trasferiranno a Dobbiaco 12.47 Ecco dunque la composizione dellamaschile Klaebo (NOR), Jouve (FRA),(ITA), Golberg (NOR), Retivykh (RUS), Haeggstroem (SWE) 12.45 E la vittoria è di Anamarija Lampic! La slovena dunque piazza quella che è una sorpresa solo fino a un certo punto. 3’06″02 per lei, davanti a Falla per tre centesimi, Nepryaeva chiude con un ritardo di 47 centesimi 12.44 Sarà fotofinish Lampic-Falla, con la slovena spettacolare nella sua rimonta! Terzo posto per Nepryaeva 12.43 Falla, Diggins e Lampic sembrano essere in grado ...

