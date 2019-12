Globe Soccer Awards 2019 | vince Cristiano Ronaldo

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 29 dicembre 2019) I candidati alla sfida con Messi. Andrea Berta premiato come migliore ds. ROMA –ilbattendo la concorrenza di Leo Messi.batte Messi: i premi delCr7 porta a casa ilbattendo la concorrenza di Messi, avversario di sempre negli ultimi anni. “Grazie a tutti, alla mia famiglia, ai miei compagni della Juve e a quelli della Nazionale, a Mendes, a tutte le persone che mi supportano ogni giorno. È un onore per me essere qui un’altra volta e spero chiaramente dire questo fantastico premio anche il prossimo anno“, ha dichiarato il campione portoghese. Jorge Mendes ha vinto il premio come miglior agente, mentre Joao Felix porta a casa il riconoscimento come rivelazione dell’anno. Per ...

SkySport : ?? Il miglior giocatore del 2019 è #CristianoRonaldo ?? Premiato a Dubai ?? Ai #GlobeSoccerAwards ?? @Globe_Soccer… - SkySport : ?? Il miglior giocatore arabo è il marocchino Aberrazak #Hamdallah ?? Premiato a Dubai da Fabio #Capello ?? La cerimon… - SkySport : ?? Jorge #Mendes è il miglior agente al mondo ?? Premiato da @lorenzo99 ???? Ha ringraziato #CristianoRonaldo ?? La ce… -