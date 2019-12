Giappone | trovata barca “fantasma” con cadaveri a bordo

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 29 dicembre 2019) Cinque corpi e due teste umane sono stati trovati nel relitto di una imzione naufragata sulla costa ovest dell’isola di Sado, in. Sulle murate dell’imzione, come riferisce Bbc News online, ci sono delle scritte in coreano, ma al momento non si sa nulla di più. Solo che, dallo stato dei, si tratta di persone rimaste in mare a lungo. Il ritrovamento di imzioni del genere, dette “fantasma”, non è raro sulle coste del. Si ritiene che in gran parte siano salpate dalla Corea Del Nord, con apersone in fuga dal cosiddetto “Paese eremita”. L'articolo“fantasma” conproviene da Il Fatto Quotidiano.

ggiulialoddo : RT @elenasandre: #DomenicaInCittà #29dicembre 'Per me Milano è la città della nebbia perché in autunno ho visto questa nebbia incredibilmen… - adelestancati : RT @elenasandre: #DomenicaInCittà #29dicembre 'Per me Milano è la città della nebbia perché in autunno ho visto questa nebbia incredibilmen… - nadbitti : RT @elenasandre: #DomenicaInCittà #29dicembre 'Per me Milano è la città della nebbia perché in autunno ho visto questa nebbia incredibilmen… -