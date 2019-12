TelevideoRai101 : Zingaretti: condivisibili parole Conte -

"Giusti egli obiettivi del governo indicati dal presidentenel suo discorso di fine anno". Così in una nota il segretario del Pd, che apprezza anche i nomi scelti per i due nuovi ministri del governo in sostituzione di Fioramonti. In particolare, afferma la nota, "la nomina di Manfredi segna, per autorevolezza e competenza, nel campo dell'Università e della Ricerca, un deciso salto di qualità rispetto al passato".(Di sabato 28 dicembre 2019)