Val Senales | valanga su pista da sci | muoiono una donna e due bambini

Leggi la notizia su tg24.sky

(Di sabato 28 dicembre 2019) Un'altrasulle piste da sci, altre vittime. Unae una bambina di sette anni sono state uccise in Valin Alto Adige. Le due vittime sono di nazionalità tedesca. Travolta dalla slavina anche un'altra bambina che, portata in condizioni gravissime all'ospedale Santa Chiara di Trento, non ce l'ha fatta. Altre due persone sono state trasportate con ferite di media entità all'ospedale di Merano.in ValLasi è abbattuta poco dopo mezzogiorno sullada sci alpino Teufelsegg a circa 2400 metri. Sul luogo della tragedia sono arrivati circa settanta soccorritori del Soccorso alpino, carabinieri e Guardia di Finanza. Nelle ricerche e nelle operazioni di soccorso sono stati coinvolti tre elicotteri, quello dell'Aiut Alpin Dolomites, il Pelikan 2 e un mezzo del soccorso alpino austriaco. Val Passiria Nelle stesse ore, unaha travolto ...

fattoquotidiano : Alto Adige, valanga in Val Senales: morte donna e bambina di 7 anni, un bimbo è grave - Agenzia_Ansa : Valanga in val Senales sulla pista da sci, morta una donna e una bimba di 7 anni. Grave un altro bambino #ANSA - repubblica : Valanga in Val Senales: due morti, grave un bambino [aggiornamento delle 17:54] -