Suv si schianta contro un albero | morte tre sedicenni

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tre ragazze cheerleader di una scuola superiore dell’Alabama, negli Stati Uniti d’America, sono rimaste uccise il giorno di Natale in un incidente stradale: chi era al volante, per cause ancora da accertare, ha perso illlo del mezzo che si ètoun. Le vittime avevano 16 anni e si chiamavano Addyson Martin, Emilee Fain e Cassidy Dunn: erano appena uscite da una casa dove si trovavano per le festività e si stavano recando da un’altra amica. Il tenente Michael McDuffie, portavoce del dipartimento di polizia di Geneva, ha affermato: «Non siamo sicuri per quale motivo abbiano perso illlo ma l’auto ha colpito una grande quercia … Potrebbe essere stato un cervo a tagliare la strada al mezzo». E ha aggiunto: «Erano tre ragazze molto attive nella scuola. È una perdita tremenda per la comunità. Stiamo solo chiedendo preghiere per ...

