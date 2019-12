Scacchi | Mondiali Rapid 2019 | Magnus Carlsen campione per la terza volta | Firouzja

Leggi la notizia su oasport

(Di sabato 28 dicembre 2019)e Humpy Koneru sono i Campioni del Mondoal termine dellae ultima giornata dell’apposita manifestazione iridata in quel di Mosca. Il norvegese chiude la propria tre giorni con 11 punti su 15 sul terzetto di inseguitori, mentre l’indiana batte agli spareggi la cinese Lei Tingjie. Per quel che riguarda il torneo open, dopo la patta con il francese Maxime Vachier-Lagrave,sfrutta un errore al di là dell’incredibile dell’armeno Levon Aronian, che in un finale patto per dare scacco al Re nero mette la Donna bianca in presa, direttamente nelle fauci del Cavallo nero con il quale, a quel punto, il norvegese non può che catturare forzando l’abbandono immediato dell’avversario. Con l’azero Shakhriyar Mamedyarov, invece,domina quasi dall’inizio alla fine, per poi amministrare con gli americani Leinier ...

