Quota 100 con il contributivo

Leggi la notizia su nextquotidiano

(Di sabato 28 dicembre 2019) Il Sole 24 Ore oggi racconta che due commissioni sono al lavoro presso il ministero dell’Economia per trovare la strada più idonea per superare lo scalone che si creerà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022 quando termineranno i tre anni di sperimentazione di “100”. La soluzione potrebbe essere nella stessa: alzando i requisiti minimi a 64 anni di età e 36 di contributi e, soprattutto, configurando l’assegno da erogare in versione esclusivamente contributiva come già accade per Opzione donna. E anche questo sarà uno dei temi trattati a Villa Lubin dove il presidente del Cnel, Tiziano Treu, a gennaio farà partire un tavolo tecnico. Un’iniziativa autonoma rispetto alle mosse che adotterà il governo, e che il Cnel ha assunto nella sua veste istituzionale. Treu ha messo insieme un gruppo di tecnici composto da Alberto Brambilla, Angelo Pandolfo, Cesare Damiano, Marco ...

TeresaBellanova : Reddito di Cittadinanza e Quota 100 hanno ingessato risorse preziose che potevano invece essere meglio indirizzate… - davidefaraone : #Fioramonti si dimette perché servono più risorse per la scuola e la ricerca. Noi di #ItaliaViva siamo stati i soli… - ItaliaViva : .@TeresaBellanova:'Un errore aver considerato Reddito di Cittadinanza e Quota 100 totem indiscutibili' -