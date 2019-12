Gianmarco Onestini nega un bacio ad Adara Molinero | la loro storia sembra già finita

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di sabato 28 dicembre 2019) Continua l’avventura spagnola di, che è riuscito a diventare una vera celebrity in terra iberica grazie alla partecipazione alla versione locale del Grande Fratello Vip e soprattutto per la controversad’amore con la concorrente (e vincitrice) Adara. Unache però, fuori dalla mura della casa, rischia di essere già interrotta ancora prima di cominciare. Dopo i dubbi manifestati dalla stessa Adara, anche, ospite con lei in tv,deciso a fare un passo indietro. Lo scandalo die Adara al Gran Hermano Andiamo con ordine. Il Gran Hermano Vip è stato “galeotto” per la, nonostante lei fosse già legata a Hugo Sierra, dal quale ha avuto un figlio solo sei mesi fa. Nonostante le inevitabili critiche del pubblico, che peraltro non le hanno impedito di conquistare la ...

Valentinascorci : @BDolcefarniente @Miss__Avicii Gianmarco Onestini FOREVER ???? - effedifranciu : RT @ladyinviolet__: Consiglio a Gianmarco Onestini di stabilirsi in Spagna, solo lì può avere qualche luce di ribalta visto che gli spagnol… - GiuseppeOddo9 : RT @somerkeygraham: Sono ancora Rosi, piango ... Sono Rosi Per piacere, va che belli che sono ?? Gianmarco Onestini e Adara Molinero, vi… -