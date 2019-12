Chef Rubio sparito dalla tv e in fuga dalle polemiche | in missione a Gaza | «Per un

Leggi la notizia su open.online

(Di sabato 28 dicembre 2019)ha deciso di buttarsi alle spalle gli scontri social con Matteo Salvini e lesui suoi copiosi tweet ed è partito per, in territorio palestinese, «per iniziare un periodo di cooperazione umanitaria con la ONG italiana ACS – Associazione Cooperazione e Solidarietà». Lo fa sapere in un comunicato stampa che spiega l’interruzione della presenza dellosu Discovery, dove conduceva i suoi famosi programmi di cucina, come Camionisti in Trattoria.aveva già affrontato il tema con delle stories su Instagram, in cui aveva affermato in modo sibillino: «non avevo più la serenità, le motivazioni e l’energia per continuare a girare un qualcosa in cui sentivo di aver già dato tutto». Secondo alcune indiscrezioni sembrava che l’interruzione dei rapporti con Discovery e la denuncia per istigazione all’odio razziale e per diffamazione sporta da Ilan ...

