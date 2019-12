Case popolari a Cori | tutto pronto per l’inizio dei lavori

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di sabato 28 dicembre 2019) Dopo l’ultimo passaggio in Consiglio comunale – approvazione nella seduta del 27 dicembre del permesso a costruire in deroga per

FratellidItaIia : Abruzzo, Meloni: Governo di anti-italiani impugna legge su case popolari che prevede stop a corsie preferenziali pe… - andreadeluca86 : RT @vnewsita: Cori. Case popolari: tutto pronto per l’inizio dei lavori - vihysaz2zw : @distefanoTW @CasaPoundItalia @virginiaraggi Caro Simone, le case popolari si pagano, non crescono come i funghi gr… -