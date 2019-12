Abbassamento temperature | i consigli di Salerno Sistemi contro il gelo

Leggi la notizia su anteprima24

(Di sabato 28 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– In previsione di importanti abbassamenti delle, con probabili rischi di gelate (specie in orari notturni),SpA suggerisce di adottare tutte le precauzioni possibili al fine di evitare potenziali disagi derivanti dal congelamento degli impianti esterni, in particolare dei contatori di utenza. Si ricorda che il Regolamento di Utenza riporta in merito: – all’Art 29 comma 3 che “il contatore deve essere ubicato in modo da non essere esposto al, né alla polvere e lontano da fonti di calore”. Le nicchie o i pozzetti all’interno dei quali sono collocati i contatori possono essere protetti con materiale isolante (come ad esempio polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile) – all’Art.19 che “L’utente deve provvedere a lasciare defluire una conveniente quantità ...

