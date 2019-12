“Stop”. Mara Venier, brutta sorpresa sotto l’albero di Natale. La decisione dei vertici Rai (Di venerdì 27 dicembre 2019) La porta dei sogni di Mara Venier cambia collocazione. La show in prima serata condotto da Mara Venier non andrà più in onda questa sera, ma si sposta a sabato 28 dicembre alle 21.20 su Rai 1, al suo posto andrà in onda il film Abel-Il figlio del vento. Un cambio di programmazione probabilmente dovuto anche ai bassi ascolti della prima puntata, la trasmissione si sposta dal venerdì al sabato. Al centro del secondo appuntamento alcune storie come: ballare in uno dei più famosi musical del mondo, il regalo di un ringraziamento speciale ad una persona che ha cambiato la vita ad un intero quartiere di Napoli e di tutti i suoi abitanti, l’appassionante storia di un ragazzo e della sua riscossa, attraverso il proprio talento sportivo. Gli ospiti della seconda puntata saranno: Raoul Bova, Alessandro Siani, Flavio Insinna, Enrico Brignano. Continua dopo la foto Un momento intenso per Mara ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

“Stop” Mara Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : “Stop” Mara