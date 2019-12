Più Europa | Psi e Pri a sostegno di Bonaccini in Emilia

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di sabato 28 dicembre 2019) L'-Romagna ha tutti i conti in regola per dimostrare l'importanza dell'e il necessario legame con essa per affrontare le sfide globali. Consegnare la guida della Regione a chi ha idee nazional-sovraniste come Matteo Salvini sarebbe "tafazziano". Anche solo queste due ragioni hanno convinto Più, Psi e Pri a sostenere Stefanoalle elezioni del 26 gennaio. Sono state raccolte circa ottomila firme e a presentare ilal governatore sono arrivati a Bologna i leader dei partiti tra cui Benedetto Della Vedova ed Emma Bonino. Qui con, ha spiegato Della Vedova "c'è un'idea di-Romagna e di Italia che si contrappone a quella nazional-sovranista di Salvini. Un'-Romagna aperta per la crescita e lo sviluppo, ancorata, agganciata, protagonista in".In vista del 26 gennaio "c'è stato un impegno notevolissimo da parte dei militanti e ...

