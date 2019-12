Napoli-Lobotka – Raggiunto l’accordo sull’ingaggio | le cifre

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Il portale di calciomercto “Le bombe di Vlad” scrive in merito all’accordotra Stanislaved il– Cristiano Giuntoli hal’accordo con l’entourage per l’approdo del centrocampista in azzurro: “Continua il pressing delsu Stanislav, centrocampista slovacco classe ’94. Piace da tempo al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il quale provò a regalarlo a Carlo Ancelotti. Potrebbe essere il giocatore del Celta Vigo il regista deltargato Rino Gattuso, diminuiscono, infatti, le possibilità di vedere Lucas Torreira in azzurro. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, ilavrebbe trovatocon il mediano: contratto quinquennale a 2 milioni di euro a stagione. Resta, però, l’intesa di massima da raggiungere tra le due società, ci sono alcune differenze ...

AlfredoPedulla : #Lobotka vuole il #Napoli. #Torreira sempre più dentro l’#Arsenal, oggi è considerato incedibile - mirkocalemme : RT @eleonora_trotta: #Napoli, confermato accordo con #Lobotka (5 anni di contratto a 2 milioni di euro a stagione). Prove di avvicinamento… - cn1926it : #Borghi: “#Gattuso ha bisogno di tempo e di mercato. #Lobotka simile a #Jorginho” -