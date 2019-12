Manchester United | senza Pogba | è Fred il faro a centrocampo

Leggi la notizia su calcionews24

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Solskjaer sta dando tanta fiducia a. Il brasiliano è sempre più centrale nel palleggio delDopo aver fatto benissimo in Ucraina,ha deluso alla sua prima stagione al. Nelle ultime settimane, complice unquasi sempre out, Solskjaer gli sta dando molta più fiducia. Insieme a McTominay, compone la mediana del 4231. Contro il Newcastle, ha dato un grande contributo in fase di impostazione. Con 124 passaggi, è stato il giocatore dei Red Devils ad averne effettuati di più. Vanno anche sottolineati i 3 passaggi chiave, record del match. Insomma, il brasiliano sta diventando sempre più determinante in una squadra che ha tanti problemi col pallone tra i piedi. Leggi su Calcionews24.com

